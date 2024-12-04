بوستيكوجلو يتحدث عن إمكانية تدعيم هجوم توتنام بصفقات جديدة

تحدث أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام على ضرورة تدعيم فريقه بصفقة هجومية في سوق الانتقالات.

ويستعد الديوك للقاء بورنموث غدا الخميس في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو عبر المؤتمر الصحفي: "لا يوجد شك بأننا في حاجة لمزيد من التدعيم في الثلث الهجومي في سوق الانتقالات المقبل".

وأضاف "انضمام دومينيك سولانكي رائع، لكن مجددا لا يمكننا الاعتماد بشكل زائد عليه بمفرده، هذا أمر نعلمه ونحتاج للتخطيط له".

وعن لقاء بورنموث أجاب "هم من أفضل الفرق التي تمتلك الاستمرارية لذلك ستجدهم ينافسون، انتصروا على مانشستر سيتي وأرسنال على ملعبهم، وأنا انتظر مواجهتهم".

وسجل سولانكي 4 أهداف وصنع 2 في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه الصيف الماضي قادما من بورنموث.

ويحتل سولانكي المركز الثالث في ترتيب هدافي فريقه بعد بيرنان جونسون وجيمس ماديسون.

ويتواجد توتنام في المركز السابع برصيد 20 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.