انتهت كرة يد - سيدات مصر (23)-(22) الكونغو الديمقراطية.. إلى المونديال

يلعب منتخب سيدات مصر لكرة اليد أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا.

ويحسم المتأهل تواجده في كأس العالم 2025، ويسعى منتخب سيدات مصر للتواجد في المونديال لأول مرة.

لمشاهدة المباراة

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ق29:58 جوووووووووول هدف تأهل مصر إلى كأس العالم في الوقت القاتل

ق29:40 التعادل مستمر بنفس النتيجة ومتبقي 20 ثانية والكرة مع الكونغو الديمقراطية

ق25 التعادل مستمر 22-22 ومتبقي 5 دقائق مشتعلة

ق23 التعادل 21-21

ق20 تقدم منتخب سيدات مصر 20-18 ومحاولات من أصحاب الأرض

ق15 منتصف الشوط الثاني وتقدم سيدات مصر 19-16

ق9 تقدم منتخب مصر 17-14

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 11-11

ق28:30 تقدم مصر 11-10

ق26:37 مشاركة مروة عيد لأول مرة بعد غياب 3 مباريات للإصابة

ق18 التعادل 7-7

ق15 رمية جزائية ضائعة من مصر ولا يزال تقدم سيدات الفراعنة 6-4

ق8:20 تقدم سيدات مصر 4-3

ق2 التعادل 1-1

انطلاق المباراة