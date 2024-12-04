هل يزامل عبد المنعم؟.. نيس يكشف موقفه من ضم بوجبا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

كشف نادي نيس الفرنسي موقفه من ضم بول بوجبا لاعب منتخب فرنسا ويوفنتوس

وبات بوجبا لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وقال فلوريان موريس الميدر الرياضي لنيس الفرنسي عبر موقع " Tribalfootbal": "لا أعتقد أن لدينا فرصة لإحضار بول بوجبا إلى نيس اليوم. هناك الكثير من الأندية التي ترغب في ضمه".

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وأضاف "حتى لو مر وقت طويل منذ آخر مرة لعب فيها. المنافسة ستكون كبيرة للغاية بشأنه".

ويضم نيس بين صفوفه المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم المنتقل إليه من الأهلي بداية الموسم الجاري.

وتوصل بوجبا لاتفاق مع البيانكونيري على فسخ تعاقده بدءا من 30 نوفمبر الماضي.

واكتفى بوجبا خلال فترته الثانية بقميص يوفنتوس بارتداء قميص الفريق في 12 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

وحسبما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن بوجبا يتدرب حاليا بشكل منفرد حيث يتواجد في ميامي في أمريكا.

وأوضح رومانو أن بوجبا سيُسمح له التدرب مع ناديه الجديد بداية من شهر يناير المقبل على أن يعود للمشاركة في المباريات في شهر مارس 2025.

وكان بوجبا يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2026.

وخفضت عقوبة بوجبا لتناول المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرا.

وتعرض بوجبا لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

بوجبا نيس
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