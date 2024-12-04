اسكواش - 10 مصريين إلى ربع نهائي هونج كونج المفتوحة

نجح 10 لاعبين مصريين في حسم تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر منافسات هونج كونج المفتوحة بين فئة البطولات الكبرى بالموسم.

وتواجد خمسة لاعبين يمثلون نادي وادي دجلة في ربع النهائي وهم علي فرج وهانيا الحمامي وروان العربي ومازن هشام ويوسف إبراهيم.

وتواصل هانيا الحمامي حملة الدفاع عن اللقب من أجل التتويج به للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما نجح مصطفى عسل في التغلب على الفرنسي أوجوستي دوسورد بنفس النتيجة.

وحقق طارق مؤمن انتصاره على الإنجليزي مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وبنفس النتيجة تغلبت نوران جوهر على النيوزلاندية جويل كينج.

وتأتي مباريات ربع النهائي كالآتي:

الخميس 5 ديسمبر

نور الشربيني × روان العربي (12 ظهرا)

علي فرج × مازن هشام (12:45 ظهرا)

يوسف إبراهيم × البيروفي دييجو إلياس (2:15 عصرا)

الجمعة 6 ديسمبر

هانيا الحمامي × البلجيكية تيني جيليس (12 ظهرا)

نوران جوهر × سنا إبراهيم (1:30 ظهرا)

مصطفى عسل × طارق مؤمن (2:15 عصرا)