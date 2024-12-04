كأس العالم للأندية - جيسوس مدرب الهلال: لا أرغب في مواجهة هذين الفريقين بدور المجموعات

يؤمن البرتغالي جورج جيسوس بقدرات فريقه الهلال ويثق في ظهوره بشكل قوي خلال منافسات النسخة المرتقبة من كأس العالم للأندية 2025.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "كأس العالم للأندية بطولة مهمة، وشبيهة بكأس العالم للمنتخبات. لا أرغب في مواجهة بنفيكا وفلامنجو في دور المجموعات، رغم أننا لا نخشاهم، لكن أرغب بمقابلتهم في الأدوار الإقصائية".

وأضاف "نحن نؤمن بأن لدينا فريقاً سيقدم مشاركة مشرفة، وهذا أمر إيجابي لكل الأطراف أن نتواجه في أدوار متقدمة".

وسبق لجيسوس تولي تدريب فريقي فلامنجو البرازيلي وبنفيكا البرتغالي قبل أن يستقر به المطاف مع الهلال السعودي.

ويقع الهلال ضمن فرق التصنيف الثالث قبل إجراء القرعة.

أما تصنيف مستويات الفرق جاء كالآتي:

التصنيف الأول:

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني:

تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث:

الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع:

أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتقام القرعة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في أمريكا يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.