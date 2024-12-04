بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية مجانا على منصة DAZN

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 17:49

كتب : محمد سمير

اتفاقية فيفا مع منصة DAZN

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 عبر منصة بث DAZN بعد توقيع اتفاقية تاريخية مع فيفا.

وأشار بيان فيفا إلى أن إذاعة جميع مباريات البطولة الـ 63 متاحا مجانا للجماهير على مستوى العالم.

وباتت منصة DAZN الناقل العالمي الحصري لكأس العالم للأندية 2025.

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وستشهد الاتفاقية بث جميع المباريات الـ 63 في كأس العالم للأندية والتي تضم 32 من أفضل الأندية في جميع أنحاء العالم، مباشرة على الهواء مجانا بعدة لغات.

وستيح منصة DAZN بيع الحقوق للشبكات المحلية لإذاعتها مجانا.

ومن جانبها كشف راديو مونت كارلو عن إتمام صفقة نقل مباريات كأس العالم بمنصة DAZN مقابل مليار يورو.

وتبدأ اتفاقية DAZN مع فيفا بداية من غدا الخميس بإذاعة مراسم قرعة كأس العالم للأندية بأمريكا.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويقع الأهلي ضمن فرق التصنيف الثالث قبل إجراء القرعة.

أما تصنيف مستويات الفرق جاء كالآتي:

التصنيف الأول:

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني:

تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث:

الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع:

أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتقام القرعة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في أمريكا يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

واعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم حضور قرعة كأس العالم للأندية المقرر لها يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الأهلي عن عدم سفر الخطيب بناء على توجيهات الطبيب المعالج له، بعد تعرضه لوعكة صحية في الآونة الأخيرة.

ويطير خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي إلى الولايات المتحدة لحضور القرعة ممثلا عن النادي الأحمر.

فيفا كأس العالم للأندية DAZN
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