خبر في الجول – مفاوضات متقدمة من غزل المحلة مع تامر مصطفى

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 15:41

كتب : عمرو نبيل

تامر مصطفى - مودرن فيوتشر

دخل نادي غزل المحلة في مفاوضات متقدمة مع تامر مصطفى لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن إدارة غزل المحلة وصلت في المفاوضات مع تامر مصطفى إلى مرحلة متقدمة.

ومن المنتظر أن تتوصل لاتفاق معه في الساعات القليلة المقبلة ليتولى تدريب الفريق.

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وكان تامر مصطفى ضمن 3 مرشحين من إدارة غزل المحلة لاختيار أحدهم لتدريب الفريق خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي تقدم باستقالته.

وأعلن نادي غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت الذي سيقود الفريق بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك عن منصبه.

وقبل غزل المحلة استقالة عيد عبد الملك من منصبه بعد الخسارة أمام الزمالك.

وكشف غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت كالتالي:

عصام محيسن - مدير فني

محمود صبحي - مدرب عام

أشرف شيحه - مدرب مساعد

محمود شفيق - مدرب حراس

السعيد العدل - مخطط أحمال.

وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.

غزل المحلة الدوري المصري تامر مصطفى
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