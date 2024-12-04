الكونفدرالية - موعد مباراة إنييمبا ضد الزمالك.. والقناة الناقلة

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الزمالك - أحمد مصطفى زيزو

يحل الزمالك ضيفا على إنييمبا في الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى على بلاك بولز بهدفين دون مقابل، بينما خسر إنييمبا من المصري بنفس النتيجة.

المباراتان الأخيرتان للزمالك ضد إنييمبا كانتا في 2016 وفاز الزمالك في كل منهما بهدف دون رد.

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موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر.

وتقام المباراة على استاد جودسويل أكبابيو الدولي.

وتبدأ المباراة في تمام السادسة مساءً.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بتعليق علي محمد علي.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الماضية من الدوري المصري على غزل المحلة خارج ملعبه بأربعة أهداف دون مقابل.

الزمالك إنييمبا كأس الكونفدرالية الإفريقية
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