شيكابالا يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 13:02

كتب : FilGoal

المقاولون - الزمالك - شيكابالا

بدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المرحلة الثانية من التأهيل للتعافي من الإصابة التي تعرض لها.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وخاض شيكابالا التدريبات التأهيلية على هامش مباراة الزمالك ضد رجاء مطروح الودية استعدادا لمواجهة إنييمبا.

وكان شيكابالا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة المصري بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

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وبدأ شيكابالا الركض حول الملعب، كما أدى تدريبات خفيفة بالكرة برفقة محمد عبد الشافي لاعب الفريق تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

وكان شيكابالا قد خاض تدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم في الأيام الماضية كمرحلة أولى من برنامجه التأهيلي.

وفاز الزمالك في مباراته الماضية على غزل المحلة بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنييمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد.

الزمالك شيكابالا
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