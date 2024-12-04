كومباني: الطرد أثر علينا ضد ليفركوزن.. ولعبنا بشكل جيد رغم الهزيمة

يرى فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ أن فريقه لعب بشكل جيد ضد باير ليفركوزن على الرغم من الهزيمة ومشاركة فريقه بنقص عددي معظم أوقات المباراة.

وودع بايرن ميونيخ كأس ألمانيا بعد الهزيمة من باير ليفركوزن بهدف دون مقابل.

وحصل مانويل نوير على بطاقة حمراء خلال الشوط الأول من المباراة ليكمل بايرن ميونيخ المباراة بنقص عددي.

وقال كومباني للصحفيين عقب المباراة: "من المؤسف أن نخرج من كأس ألمانيا، لقد أثرت البطاقة الحمراء على المباراة ولكن اللاعبين قدموا أداء جيد وأظهروا شخصية قوية".

وواصل "لقد لعبت الكثير من المباريات بنقص عددي وأعرف صعوبتها وللأسف لم نتمكن من التسجيل، والجماهير قدمت لنا الكثير من الدعم وكانوا بمثابة اللاعب الناقص من الفريق ويجب أن نفرق بين حقيقة أننا خسرنا وأن اللاعبين كانوا جيدين ولا يمكنني لوم أي شخص".

وتابع "هذه كرة القدم، في بعض الأحيان كمدربين نحاول السيطرة على كل شيء ولكن تحدث تلك المواقف، الآن أشعر بشعورين الأول هو أننا خرجنا من الكأس ولن نتوج به، والثاني هو أننا لعبنا بشكل جيد مع طرد لاعب وكنا إيجابيين وإذا استمرينا على ذلك المنوال سنفوز بالكثير من المباريات".

وشدد "لا أريد المبالغة حول هذه الهزيمة ولكن دوري بسيط، بداية من اليوم التالي سنبذل قصارى جهدنا مرة أخرى للحفاظ على هذه الطاقة والحافز وسيستمر الفريق في النمو".

وفشل بايرن ميونيخ في التتويج بكأس ألمانيا للموسم الخامس على التوالي.