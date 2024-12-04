في مباراة الزمالك الودية.. تأهيل المثلوثي وناصر ماهر

خاض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الفريق أمام الرجاء بمطروح، المقامة على ملعب النادي.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك الزمالك

وأدى المثلوثي تدريبات تأهيلية خاصة بالركض حول الملعب برفقة مواطنه سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

ويعاني حمزة المثلوثي من الإصابة بكدمة في القفص الصدري، تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك للقاء إنييمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وأدى ناصر ماهر أيضا تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب وأكمل البرنامج الخاص به في صالة الجيمانيزيوم.

ويعاني ناصر ماهر من إصابة بشد في العضلة الخلفية، والتي غاب على إثرها عن مباراة الفريق الأخيرة أمام غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري برباعية دون رد.