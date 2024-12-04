الأولمبية الدولية: لا يوجد تعارض بين كأس العالم 2034 ودورة الألعاب الشتوية

تعتقد اللجنة الأولمبية الدولية أن إقامة كأس العالم 2034 خلال فصل الشتاء لا يمثل أي تعارض مع دورة الألعاب الشتوية.

وقال كريستوف دوبي المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن مخاطر إقامة هذين الحدثين بالتوازي محدودة للغاية، ومع إقامة الحدثين في دولتين وقارتين مختلفتين فمن جميع النواحي بما في ذلك الناحية التجارية لا نواجه أي مخاطر تقريبا".

وتقام دورة الألعاب الشتوية 2034 في مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية.

وكشفت وكالة أنباء رويترز أن السعودية تسعى لإقامة بطولة كأس العالم في الشتاء وذلك لتجنب اللعب في درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف.

وأن البطولة سيتم تقديم موعدها لتقام خلال شهري يناير وفبراير من عام 2034 بدلا من الصيف.

مما سيؤدي إلى إيقاف الدوريات في العالم من أجل إقامة المونديال.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان في الأسبوع المقبل عن استضافة السعودية بشكل رسمي لكأس العالم 2034، وذلك بسبب عدم تقدم أي دولة أخرى لتنظيم البطولة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها كأس العالم بعيدا عن فصل الصيف، وذلك بعد مونديال 2022 في قطر الذي أقيم خلال شهري نوفمبر وديسمبر.