دوري NBA – تحديد مواجهات ربع نهائي كأس الإمارات

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

تحددت مواجهات دور الـ8 من كأس الإمارات وهي بطولة الكأس الخاصة بدوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA.

وانتهت مباريات دور المجموعات من البطولة ليتم تحديد مباريات ربع النهائي.

وفي القسم الشرقي يلعب نيويورك نيكس ضد أتالاتنا هوكس في أولى المواجهات.

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بينما يلتقي ميلوكي باكس ضد أورلاندو ماجيك في المباراة الثانية.

ويلتقي الفائزين معا في نهائي القسم الشرقي.

أما في الغرب يلعب جولدن ستيت واريورز ضد تورنتور رابترز في المباراة الأولى.

وتجمع المباراة الثانية أوكلاهوما سيتي ثاندرز ضد دالاس مافريكس.

ويلعب الفائزين معا في نصف النهائي، ويلتقي الفائز في النهاية مع المتأهل من القسم الشرقي على نهائي كأس الإمارات.

وشهدت الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس الإمارات الكثير من المباريات أبرزها خسارة جولدن ستيت واريورز ضد دينفر ناجتس بنتيجة 119-115، وهي الهزيمة الخامسة على التوالي لجولدن ستيت في الدوري هذا الموسم.

NBA كأس الإمارات جولدن ستيت واريورز
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