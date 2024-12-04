رويترز: تغيير محتمل في موعد كأس العالم السعودية 2034

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

السعودية تستضيف كأس العالم 2034

يقترب كأس العالم 2034 المنتظر إعلان إقامته في المملكة العربية السعودية أن يُلعب في فصل الشتاء.

وكشفت وكالة أنباء رويترز أن السعودية تسعى لإقامة بطولة كأس العالم في الشتاء وذلك لتجنب اللعب في درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف.

وأن البطولة سيتم تقديم موعدها لتقام خلال شهري يناير وفبراير من عام 2034 بدلا من الصيف.

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مما سيؤدي إلى إيقاف الدوريات في العالم من أجل إقامة المونديال.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان في الأسبوع المقبل عن استضافة السعودية بشكل رسمي لكأس العالم 2034، وذلك بسبب عدم تقدم أي دولة أخرى لتنظيم البطولة.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها كأس العالم بعيدا عن فصل الصيف، وذلك بعد مونديال 2022 في قطر الذي أقيم خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

السعودية كأس العالم 2034
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