فتحي: لم أوقع لـ الزمالك قبل الرحيل عن الأهلي.. وتجربة بيراميدز هي الأقل بمسيرتي

كشف أحمد فتحي لاعب بيراميدز والأهلي السابق عن حقيقة توقيع للزمالك قبل الرحيل عن الأهلي.

أحمد فتحي النادي : معتزل

وأعلن فتحي اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بعد 4 مواسم بصفوف بيراميدز.

وقال فتحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "قصة التوقيع للزمالك؟ محمود الخطيب شعر بالحزن مني لأنه اعتقد أنني جلست مع مسؤولي الزمالك ولكنني أخبرته أن هذا ليس صحيحا، كل ما حدث كان مكالمة من إسماعيل يوسف ولكنني رفضت لأنني أحب الأهلي وأخبرته إنني إذا رحلت سأحترف خارج مصر".

وواصل "عرض الزمالك وصل إلى 50 مليون جنيه كاش مقسمة على 3 مواسم ولكنني وقعت للأهلي مقابل 3 ملايين لمدة موسمين فقط ولم أفكر في الأمر تماما".

وتابع "تجربة بيراميدز من أقل تجارب مسيرتي، لم أحرز أي هدف خلال 4 سنوات وشعرت أنني لم أتمكن من إخراج كل ما لدي ولا أعرف السبب".

وأكمل "أنصح إبراهيم عادل بالاحتراف دائما منذ زمن ولا زلت وأتمنى أن يحصل على الفرصة ويرحل".

وكشف "أشعر بالاشتياق لكرة القدم وكنت قادرا على الاستمرار ولكن هناك قرارات ضرورية وفي وقت ما يجب أن تبحث عن شيء جديد وشعرت بالراحة بعد القرار".

واستمر "لم أفكر في خوض مباراة اعتزال ولكن لو عرض علي سأحب أن تكون المباراة بين الأهلي والإسماعيلي".

وشدد "رمضان صبحي من الممكن أن يقدم أفضل من مستواه الحالي مع بيراميدز والأفضل له العودة إلى الأهلي ولكن إذا كان الباب مغلقا فالزمالك قد يكون المكان المناسب لتقديم أفضل ما لديه".

وعن أفضل اللاعبين الذين لعبوا بجواره خلال مسيرته قال: "عبد الله السعيد ومحمد أبو تريكة وعصام الحضري هم أفضل من لعبت معهم في مسيرتي".

وأضاف "لم أندم على رحيلي عن الأهلي لأنها اختيارات وفي النهاية قضيت سنوات عديدة وتوجت بكل شيء مع الأهلي ورحلت وأنا -شبعان بطولات-".

وكشف "حصلت على عرض للعودة إلى الإسماعيلي لمدة موسم وانتظرت لأن الانتقالات موقوفة وفي النهاية صليت صلاة استخارة ولم أشعر بالارتياح وقررت الاعتزال".

وأتم "عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في مصر حاليا بسبب عمره وكونه مختلفا، لقد شاهدت تمريرته في هدف غزل المحلة أكثر من 5 مرات ويمكنني مشاهدته 10 مرات دون ملل".