جمال علام: لم نقصر في أي شيء.. ونطلب من الاتحاد المقبل الحفاظ على ما حققناه

يرى جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم الحالي أن مجلسه أتم العمل على معظم الملفات التي تولاها في فترة تواجده في الجبلاية.

وقال علام عبر قناة ETC: "نقول لمجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل أن يحافظ على ما حققه المجلس السابق".

وأضاف "وضعنا خطة للعمل عليها في جميع الاتجاهات سواء المسابقات أو المنتخبات والرعاية والتسويق، وحققنا الكثير في هذه الملفات".

وأكمل "كنا فقط نسعى لإنشاء مركز طبي للمنتخبات ولكن بسبب عدم استلام المقر لم يتم تنفيذه، والمجلس الجديد سيكمل العمل على إتمامه".

وأردف "إذا ركزنا مع الانتقادات لما وصلنا لما وصلنا له، اليوم نسلم اتحاد الكرة والمنتخب الأول وصل لأمم إفريقيا ويقترب من كأس العالم، ومنتخبي الشباب والناشئين وصلا لأمم إفريقيا".

وواصل "الانتقادات كانت تأتي بدون معرفة كافية لما يدور في اتحاد الكرة وكان يجب علينا توضيح هذه الأمور".

وأتم تصريحاته "لا أرى أن اتحاد الكرة كان مقصرا في أمر، وكل الملفات الهامة تم تنفيذها على الأقل بنسبة 85%".

وينتهي عمل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي يوم 10 ديسمبر الجاري ويتسلم مجلس هاني أبو ريدة المهمة بعده.