ميلان يكتسح ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 - 00:48

كتب : FilGoal

تامي أبراهام لاعب ميلان

حقق ميلان فوزًا كبيرًا على حساب ساسولو بنتيجة 6-1 في دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

سجل سداسية ميلان صامويل شوكويزي هدفين في الدقيقتين 21، و21، وتياني ريندرز في الدقيقة 17، ورافئيل لياو في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان برباعية.

وفي الشوط الثاني أضاف لميلان ديفيد كالابريا هدفا في الدقيقة 56، وتامي أبراهام في الدقيقة 61، فيما سجل للضيوف صامويل مولاتيري في الدقيقة 59.

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وينتظر ميلان الفائز من مواجهة روما أمام سامبدوريا المقررة يوم الأربعاء 18 ديسمبر.

وتقام مباريات ربع النهائي شهر فبراير 2025، فيما يقام نهائي كأس إيطاليا يوم 14 مايو 2025.

وفي مباراة أخرى بالدور ذاته، حقق بولونيا فوزًا كبيرًا على حساب مونزا برباعية نظيفة.

ويستضيف فيورنتينا منافسه إمبولي مساء الأربعاء، فيما يواجه لاتسيو نظيره نابولي يوم الخميس.

وتستكمل مباريات كأس إيطاليا أيام 17، و18 و19 ديسمبر الجاري بمواجهات يوفنتوس أمام كالياري، وأتالانتا أمام تشيزينا، ويلتقي روما أمام سامبدوريا، فيما يلاقي إنتر منافسه أودينيزي.

ميلان ساسولو كأس إيطاليا
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