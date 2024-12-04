الطرد الأول بعد 923 مباراة.. ألونسو يقود ليفركوزن للإطاحة بـ بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

أطاح باير ليفركوزن بمنافسه بايرن ميونيخ من دور الـ16 لبطولة كأس ألمانيا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وحقق ليفركوزن الفوز بهدف نظيف سجله النيجيري ناثان تيلا في الدقيقة 69.

واستغل تيلا عرضية جريمالدو ليلعب رأسية قوية سكنت الشباك.

وغاب هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ عن المباراة بسبب الإصابة.

ولعب بايرن ميونيخ منقوصا منذ الدقيقة 17 بعدما تحصل مانويل نوير حارس مرمى الفريق البافاري على بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخل قوي ضد فريمبونج المنفرد بالمرمى من خارج منطقة الجزاء.

وتلقى نوير البطاقة الحمراء لأول مرة في مسيرته بعد 923 مباراة مع الأندية والمنتخبات لم يتلق خلالهم أي بطاقة حمراء.

ونجح تشابي ألونسو في استمرار نتائجه الإيجابية أمام بايرن ميونيخ حيث لم يخسر طوال 5 مباريات خاضها أمام الفريق البافاري.

وحقق ألونسو الفوز في 3 مباريات بعد الإطاحة ببايرن ميونيخ اليوم، وسبق له الفوز على حساب بايرن ميونيخ 3-0 في الدور الثاني لموسم 2023 - 2024، والفوز 2-1 في الدور الثاني لموسم 2022 - 2023.

وتعادل ألونسو أمام بايرن مرتين بنتيجة 1-1، و2-2 في الدور الأول لموسمي 2024 - 2025، و2023 - 2024.

وودع بايرن ميونيخ كأس ألمانيا للموسم الخامس على التوالي بالخسارة أمام باير ليفركوزن في دور الـ16.

موسم 2023 - 2024.. خسر أمام ساربروكين من الدرجة الثالثة 2-1 في الدور التمهيدي الثاني

موسم 2022 - 2023.. خسر أمام فرايبورج 2-1 في ربع النهائي

موسم 2021 - 2022.. خسر أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 5-0 في الدور التمهيدي الثاني

موسم 2020 - 2021.. خسر أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل بنتيجة 2-2، في الدور التمهيدي الثاني

ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي للأكثر تتويجا بكأس ألمانيا برصيد 20 لقبا آخرهم موسم 2019 - 2020.

ويسعى ليفركوزن حامل اللقب، لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، والمرة الثالثة في تاريخه.

ليفركوزن حقق لقب كأس ألمانيا مرتين عامي 1993، و2024.

وتقام قرعة ربع نهائي كأس ألمانيا يوم 8 ديسمبر.