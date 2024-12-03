ناصر منسي: أريد المنافسة على لقب هداف الدوري.. وكل احتفال بـ"رزقه"

يطمح ناصر منسي مهاجم الزمالك في المنافسة على تحقيق لقب هداف الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

ناصر منسي النادي : الزمالك الزمالك

ويتصدر منسي قائمة هدافي الدوري المصري حاليا برصيد 4 أهداف ويأتي خلفه محمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا بـ3 أهداف بالتساوي مع علي فوزي لاعب إنبي.

وقال ناصر منسي عبر قناة الزمالك:"أطمح للتتويج بلقبي الدوري والكونفدرالية في الموسم الحالي، كما أريد المنافسة على لقب هداف الدوري".

وأضاف "سبق لي اللعب مع عبد الله السعيد في بيراميدز وأعرف جيدا كيف يفكر. توقعت تمريرة الهدف الأول في غزل المحلة لذلك تحركت سريعا ونجحت في التسجيل".

وشدد "لم أحصل على فرصة المشاركة كاملة عند قدومي للفريق، ولكن في الموسم الحالي أجتهد كثيرا وأشعر أن التوفيق يلازمني لهذا السبب".

وواصل "جوميز لعب دورا كبيرا في ظهوري بشكل جيد مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، ودائما يمنحني الثقة ويجهزني بشكل جيد للمباريات".

وأتم "طريقة الاحتفال بالأهداف؟ لا أحضر للقيام بشيء. تركيزي الكامل داخل الملعب بينما الاحتفال "بيجي برزقه".

وسجل ناصر منسي لاعب الزمالك هدفين في شباك غزل المحلة في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض 4-0 ضمن الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وافتتح منسي النتيجة في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد وإنهاء رائع من اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

وضاعف منسي النتيجة في الدقيقة 21 من رأسية بعد عرضية من عمر جابر.