رافينيا: أنا في أفضل حالاتي الآن

يرى رافينيا مهاجم برشلونة أنه يمر بفترة تألق في مستواه حاليا بعدما قاد فريقه للفوز على ريال مايوركا.

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وقال رافينيا عقب المباراة في تصريحات صحفية: "أنا في أفضل حالاتي الآن، ولا أريد أن أتوفق هنا أريد أن أفعل الكثير من أجل هذا الفريق".

وأضاف "يستحق فرينكي الهدف الذي سجله فهو يعمل بجد في التدريبات ويساعدنا داخل وخارج الملعب، لدينا الكثير من الحب تجاهه ونحن جميعا سعداء جدا من أجله".

وواصل "كنا نعلم أن المهم هو الفوز لأننا في آخر 3 مباريات كنا نفتقد ذلك، وأمام مايوركا كنا جيدين، لم تكن أفضل مباراة لنا لكن الفوز هو الأهم".

وأتم تصريحاته "عندما يكون لامين يامال على أرض الملعب فهو يصنع الفارق".

وسجل البرازيلي رافينيا هدفين في فوز برشلونة على ريال مايوركا.

واستعاد برشلونة الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز على ريال مايوركا في الجولة 19 من المسابقة.

وغاب ليفاندوفسكي عن المباراة بجلوسه على مقاعد البدلاء.

وفاز برشلونة على مايوركا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إيبيروستار.

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 مباريات له في الدوري الإسباني، بعدما خسر أمام لاس بالماس وريال سوسيداد، وتعادل مع سيلتا فيجو.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة 24 في المركز السادس.