سيدات - المغربية بو مهدي مدربة مازيمبي : الفوز بدوري الأبطال في بلادي له مذاق آخر

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 23:13

كتب : FilGoal

لمياء بومهدي

تشعر المغربية لمياء بو مهدي مدربة فريق السيدات بنادي مازيمبي الكونغولي بالفخر بعد التتوييج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وقادت بو مهدي فريق مازيمبي للفوز على الجيش الملكي بنهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي أقيمت في المغرب.

وقالت بو مهدي عبر موقع البطولة المغربي: ""تجربتي مع مازيمبي تعتبر ناجحة، والدليل تتويجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات بعد سنة ونصف فقط من العمل".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - للدفاع عن لقب إفريقيا.. سيدات سبورتنج تغادرن إلى السنغال الأربعاء كرة يد - خطوة نحم حلم المونديال.. سيدات مصر تهزمن كاب فيردي والتأهل لربع النهائي كرة سلة - الدماطي رئيسا لبعثة السيدات في السنغال لخوض بطولة إفريقيا الكونفدرالية – عبد الواحد السيد يسبق بعثة الزمالك إلى نيجيريا

وأضافت "واجهتنا المصاعب بكل تأكيد في بداية عملي مع مازيمبي، لأنني ذهبت إلى الكونغو، والتي تعد دولة مختلفة تماما عن المغرب في التقاليد والعادات، ولم يكن من السهل علي التأقلم هناك، لكن بحكم تجربتي ونظرا لكوني مدربة، من الواجب علي أن أتأقلم مع تقاليد وعادات الدولية التي سأذهب إليها".

وأتمت "سعيدة بهذا الإنجاز، لأنني أول امرأة مغربية وعربية وأفريقية تتوج بدوري أبطال أفريقيا والجميل أنه كان وسط بلادي. لقد كان إحساسا رائعا".

وحصدت سيدات مازيمبي الكونغولي لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخهن في النسخة الرابعة للبطولة.

وانتصر مازيمبي على الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وسجلت مارلين كاساجي هدف الفوز باللقب من علامة الجزاء في الشوط الثاني.

وفازت سيدات مازيمبي بجائزة مالية قدرها 600 ألف دولار، فيما حصدت سيدات الجيش الملكي بقيمة 400 ألف دولار.

فيما فازت سيدات مسار بجائزة مالية قدرها 350 ألف دولار بعد احتلال المركز الثالث من المشاركة الأولى.

دوري أبطال إفريقيا للسيدات لمياء بومهدي
نرشح لكم
كرة سلة - للدفاع عن لقب إفريقيا.. سيدات سبورتنج تغادرن إلى السنغال الأربعاء كرة يد - خطوة نحم حلم المونديال.. سيدات مصر تهزمن كاب فيردي والتأهل لربع النهائي كرة سلة - الدماطي رئيسا لبعثة السيدات في السنغال لخوض بطولة إفريقيا كرة يد – فوز كاسح.. مصر تنتصر على كينيا بفارق 28 هدفا في أمم إفريقيا سيدات اسكواش - استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس.. فوز أمنة الطرابلسي برئاسة الاتحاد المصري تنس طاولة - وزارة الرياضة تستقبل هنا جودة بعد برونزية بطولة العالم للشابات كرة يد - السنغال تهزم مصر في أمم إفريقيا للسيدات.. وتتصدر ترتيب المجموعة تنس طاولة – ميدالية تاريخية.. هنا جودة تحصد برونزية بطولة العالم تحت 19 عاما
أخر الأخبار
ذا أثليتك: مزراوي رفض ارتداء سترة لدعم المثليين قبل مواجهة إيفرتون 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكونفدرالية - موعد مباراة إنييمبا ضد الزمالك.. والقناة الناقلة ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يكشف سبب غياب شوبير عن مواجهة أورلاندو ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة شحاتة.. الزمالك يفوز على الرجاء بمطروح وديا بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - وسام وداري وإمام على رأس اختيارات كولر لمواجهة أورلاندو.. وغياب شوبير ساعة | الكرة الإفريقية
شيكابالا يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي – مشاركة وسام أبو علي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كومباني: الطرد أثر علينا ضد ليفركوزن.. ولعبنا بشكل جيد رغم الهزيمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران