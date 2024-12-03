سيدات - المغربية بو مهدي مدربة مازيمبي : الفوز بدوري الأبطال في بلادي له مذاق آخر

تشعر المغربية لمياء بو مهدي مدربة فريق السيدات بنادي مازيمبي الكونغولي بالفخر بعد التتوييج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وقادت بو مهدي فريق مازيمبي للفوز على الجيش الملكي بنهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي أقيمت في المغرب.

وقالت بو مهدي عبر موقع البطولة المغربي: ""تجربتي مع مازيمبي تعتبر ناجحة، والدليل تتويجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات بعد سنة ونصف فقط من العمل".

وأضافت "واجهتنا المصاعب بكل تأكيد في بداية عملي مع مازيمبي، لأنني ذهبت إلى الكونغو، والتي تعد دولة مختلفة تماما عن المغرب في التقاليد والعادات، ولم يكن من السهل علي التأقلم هناك، لكن بحكم تجربتي ونظرا لكوني مدربة، من الواجب علي أن أتأقلم مع تقاليد وعادات الدولية التي سأذهب إليها".

وأتمت "سعيدة بهذا الإنجاز، لأنني أول امرأة مغربية وعربية وأفريقية تتوج بدوري أبطال أفريقيا والجميل أنه كان وسط بلادي. لقد كان إحساسا رائعا".

وحصدت سيدات مازيمبي الكونغولي لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخهن في النسخة الرابعة للبطولة.

وانتصر مازيمبي على الجيش الملكي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

وسجلت مارلين كاساجي هدف الفوز باللقب من علامة الجزاء في الشوط الثاني.

وفازت سيدات مازيمبي بجائزة مالية قدرها 600 ألف دولار، فيما حصدت سيدات الجيش الملكي بقيمة 400 ألف دولار.

فيما فازت سيدات مسار بجائزة مالية قدرها 350 ألف دولار بعد احتلال المركز الثالث من المشاركة الأولى.