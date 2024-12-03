قائمة المصري - ظهور أول لـ أتدجيكو لمواجهة بلاك بولز

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

المصري

أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري قائمة فريقه لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب المصري ضد بلاك بولز الموزمبيقي في الجولة الثانية من الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

وشهد القائمة تواجد البينيني سامادو أتدجيكو لأول مرة مع المصري منذ انضمامه للفريق قبل بداية الموسم الجاري.

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وجاءت قائمة المصري كالآتي:

المرمى: محمود جاد – محمود حمدي – محمد شحاتة

الدفاع: كريم العراقي – عمرو سعداوي – باهر المحمدي – أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم

الوسط: محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم – أحمد القرموطي – محمد مخلوف – خالد الغندور – يوسف الجوهري – أمادو با - سامادو أتدجيكو

الهجوم: ميدو جابر – محمد الشامي – صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف – بابا بادجي

يأتي ذلك بعد فوز المصري على بيراميدز في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتصدر المصري ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.

وفاز المصري في الجولة الأولى على إنييمبا بهدفين في الجولة الأولى من المجموعات بثنائية دون رد.

وتضم مجموعة المصري أيضا الزمالك رفقة إنييمبا وبلاك بولز.

المصري الكونفدرالية إنييمبا
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