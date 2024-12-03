فليك: كنت أريد إراحة رافينيا مع ليفاندوفسكي.. وبرشلونة احتاج للفوز على مايوركا

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن تعمده إراحة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريقه في مباراة ريال مايوركا.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وقال فليك عقب المباراة في تصريحات صحفية: "لم أكن أريد أن يجلس ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، ولكن كان لدي شعور جيد بإراحته وفكرت أيضا في إراحة رافينيا لكنه في حالة جيدة جدا ورأينا ذلك في المباراة".

وأضاف "إحدى نقاط قوة هذا الفريق هي الطموح الذي لدينا".

وواصل "كان من المهم للغاية الفوز بهذه المباراة، في الشوط الأول كان لنا العديد من الفرص ولكن في الشوط الثاني كنا الأفضل، سجلنا الأهداف وخلقنا الفرص وحققنا الفوز".

وأتم تصريحاته "لدينا لاعبون عادوا بعد فترة من الغياب، لم يشاركوا بنسبة 100% ولكن اليوم ظهر فيران توريس وجافي ودي يونج بمستوى جيد، وعاد أيضا إريك جارسيا وأصبح لدي المزيد من الخيارات".

واستعاد برشلونة الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز على ريال مايوركا في الجولة 19 من المسابقة.

وغاب ليفاندوفسكي عن المباراة بجلوسه على مقاعد البدلاء.

وفاز برشلونة على مايوركا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إيبيروستار.

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 مباريات له في الدوري الإسباني، بعدما خسر أمام لاس بالماس وريال سوسيداد، وتعادل مع سيلتا فيجو.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة 24 في المركز السادس.