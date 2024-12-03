خلفا لعيد عبد الملك.. غزل المحلة يعلن جهازه الفني المؤقت

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 22:35

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت الذي سيقود الفريق بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك عن منصبه.

وقبل غزل المحلة استقالة عيد عبد الملك من منصبه بعد الخسارة أمام الزمالك.

وكشف غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت كالتالي:

أخبار متعلقة:
غزل المحلة يقبل استقالة أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة: تفاجئنا باستقالة أحمد عيد.. والبديل الأقرب أحمد عيد عبد الملك يعلن استقالته من تدريب غزل المحلة دوري المحترفين - بلدية المحلة يعلن قبول استقالة إبراهيم صلاح

عصام محيسن - مدير فني

محمود صبحي - مدرب عام

أشرف شيحه - مدرب مساعد

محمود شفيق - مدرب حراس

السعيد العدل - مخطط أحمال.

قد تكون صورة ‏نص‏

وجاءت الاستقالة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري المصري.

وكشف غزل المحلة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن قبول اعتذار أحمد عيد عبد الملك عن عدم الاستمرار في مهمة المدير الفني للفريق.

وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.

غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
ناصر منسي: أريد المنافسة على لقب هداف الدوري.. وكل احتفال بـ"رزقه" عبد المسيح: يتبقى أمام الإسماعيلي فقط قضية فراس شواط لمواجهة إنييمبا.. أحمد سليمان رئيسا لبعثة الزمالك في نيجيريا قائمة المصري - ظهور أول لـ أتدجيكو لمواجهة بلاك بولز دوري المحترفين - بلدية المحلة يعلن قبول استقالة إبراهيم صلاح بعد قرار المحكمة الرياضية.. الإسماعيلي يعلن نجاحه في تخفيض عقوبة بن خماسة خبر في الجول – مران الأربعاء يحسم مصير أبو علي وداري من السفر إلى جنوب إفريقيا عضو مجلس إدارة الأهلي يقضي معايشة في ريال مدريد
أخر الأخبار
ميلان يكتسح ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
الفوز الأول في الظهور الأول.. نيستلروي يقود ليستر لهزيمة وست هام بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
الطرد الأول بعد 923 مباراة.. ألونسو يقود ليفركوزن للإطاحة بـ بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
ناصر منسي: أريد المنافسة على لقب هداف الدوري.. وكل احتفال بـ"رزقه" ساعة | الكرة المصرية
رافينيا: أنا في أفضل حالاتي الآن ساعة | الدوري الإسباني
عبد المسيح: يتبقى أمام الإسماعيلي فقط قضية فراس شواط ساعة | الدوري المصري
بمشاركة القائد سام مرسي.. إبسويتش يخسر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
سيدات - المغربية بو مهدي مدربة مازيمبي : الفوز بدوري الأبطال في بلادي له مذاق آخر 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران