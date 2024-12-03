خلفا لعيد عبد الملك.. غزل المحلة يعلن جهازه الفني المؤقت

أعلن نادي غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت الذي سيقود الفريق بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك عن منصبه.

وقبل غزل المحلة استقالة عيد عبد الملك من منصبه بعد الخسارة أمام الزمالك.

وكشف غزل المحلة عن جهازه الفني المؤقت كالتالي:

عصام محيسن - مدير فني

محمود صبحي - مدرب عام

أشرف شيحه - مدرب مساعد

محمود شفيق - مدرب حراس

السعيد العدل - مخطط أحمال.

وجاءت الاستقالة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري المصري.

وكشف غزل المحلة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن قبول اعتذار أحمد عيد عبد الملك عن عدم الاستمرار في مهمة المدير الفني للفريق.

وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.