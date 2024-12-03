كرة يد - عودة حسن قداح إلى تدريبات كيلسي

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 22:26

كتب : FilGoal

حسن قداح - كيلسي البولندي

عاد حسن قداح لاعب منتخب مصر إلى تدريبات فريق كيلسي البولندي.

ويغيب قداح منذ مارس الماضي بسبب إجراء عملية جراحية.

ويستعد قداح للظهور مع كيلسي مجددا بعد عام من الغياب بسبب الإصابة.

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ويعاني كيلسي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ويتواجد في المركز السادس بمجموعته التي تضم 8 فرق عقب مرور تسع جولات.

وتعرض كيلسي للخسارة في آخر أربع جولات خاضهم بدوري الأبطال.

ويتواجد الفريق البولندي في المجموعة التي تضم كل من برشلونة وسيجيد ونانت وألبورج وماجديبورج وكولستاد وزغرب.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي مباشرة بينما من المراكز الثالث إلى السادس يلعبون ملحقا.

وانتقل قداح إلى فريق كيلسي البولندي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم الماضي.

وتعرض قداح لإصابة في شظية القدم في ختام مشواره مع نادي الزمالك قبل انتقاله إلى بولندا.

كما عانى قداح من شرخ إجهادي في عظمة القدم اليمنى وأجرى جراحة غاب على أثرها ثلاثة أشهر.

وتعافى قداح من الإصابة في ديسمبر الماضي الذي شهد ظهوره الأول مع كيلسي البولندي.

كما تواجد قداح في قائمة منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وحقق منتخب مصر لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد وحسم بطاقة تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

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