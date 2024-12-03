برشلونة يستعيد الانتصارات في الدوري بخماسية أمام مايوركا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

برشلونة - رافينيا

استعاد برشلونة الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز على ريال مايوركا في الجولة 19 من المسابقة.

رافينيا

النادي : برشلونة

برشلونة

وفاز برشلونة على مايوركا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إيبيروستار.

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 مباريات له في الدوري الإسباني، بعدما خسر أمام لاس بالماس وريال سوسيداد، وتعادل مع سيلتا فيجو.

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الفوز رفع رصيد برشلونة إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة 24 في المركز السادس.

وصف المباراة

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سجل برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق فيران توريس الذي استغل خطأ دفاع مايوركا في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح مايوركا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43 بعد ضرب مصيدة التسلل عن طريق فيدات موريكي.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر رافينيا فرصة تسجيل الثاني من انفراد تام بالمرمى قبل أن يسدد الكرة في الحارس.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني انفجر برشلونة أمام مايوركا وسجل 4 أهداف دفعة واحدة.

وحصل لامين يامال على ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد انفراد بالمرمى ليتدخل معه الدفاع بقوة ويحصل على مخالفة.

وتقدم رافينيا لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 56.

وأضاف رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 74 بعد عرضية رائعة من لامين يامال ضرب بها دفاع مايوركا وقابلها المهاجم البرازيلي بتسديدة مباشرة في الشباك.

وجاء الدور على البديل فرينكي دي يونج ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 78 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل البديل الآخر باو فيكتور خماسية برشلونة في الدقيقة 83 بمتابعة للكرة أمام المرمى الخالي إثر تمريرة فرينكي دي يونج.

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