برشلونة يستعيد الانتصارات في الدوري بخماسية أمام مايوركا

استعاد برشلونة الانتصارات في الدوري الإسباني بالفوز على ريال مايوركا في الجولة 19 من المسابقة.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

وفاز برشلونة على مايوركا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب إيبيروستار.

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 مباريات له في الدوري الإسباني، بعدما خسر أمام لاس بالماس وريال سوسيداد، وتعادل مع سيلتا فيجو.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى النقطة 37 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند النقطة 24 في المركز السادس.

وصف المباراة

سجل برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق فيران توريس الذي استغل خطأ دفاع مايوركا في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء.

خطأ دفاعي فادح من مايوركا يهدي برشلونة هدف التقدم#الدوري_الإسباني #مايوركا_برشلونة pic.twitter.com/VLc5GQDcx6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2024

ونجح مايوركا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 43 بعد ضرب مصيدة التسلل عن طريق فيدات موريكي.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر رافينيا فرصة تسجيل الثاني من انفراد تام بالمرمى قبل أن يسدد الكرة في الحارس.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني انفجر برشلونة أمام مايوركا وسجل 4 أهداف دفعة واحدة.

وحصل لامين يامال على ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد انفراد بالمرمى ليتدخل معه الدفاع بقوة ويحصل على مخالفة.

وتقدم رافينيا لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف التعادل في الدقيقة 56.

وأضاف رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 74 بعد عرضية رائعة من لامين يامال ضرب بها دفاع مايوركا وقابلها المهاجم البرازيلي بتسديدة مباشرة في الشباك.

رافينيا يضيف الهدف الثالث بعد عرضية ساحرة من جمال#الدوري_الإسباني #مايوركا_برشلونة pic.twitter.com/KEh9UMdb1j — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2024

وجاء الدور على البديل فرينكي دي يونج ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 78 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل البديل الآخر باو فيكتور خماسية برشلونة في الدقيقة 83 بمتابعة للكرة أمام المرمى الخالي إثر تمريرة فرينكي دي يونج.

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