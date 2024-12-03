إيميليانو مارتينيز مهدد بالغياب أمام برينتفورد

يحيط الغموض بموقف الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا من المشاركة ضد برينتفورد.

ويلعب أستون فيلا ضد برينتفورد غدا الأربعاء ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وقال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا في مؤتمر صحفي: "مشاركة مارتينيز في مباراتنا ضد برينتفورد غير مؤكدة، بسبب إصابة في اليد".

وأضاف "يعتمد الأمر على التدريب اليوم. قد يكون موجودا غدا أو لا".

وتعرض مارتينيز للإصابة في الشوط الأول من هزيمة أستون فيلا 3 - 0 أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج، وتم استبداله بحارس المرمى روبن أولسن في الشوط الأول.

مارتينيز صاحب الـ 32 عاما شارك مع أستون فيلا في 18 مباراة بالموسم الحالي واستقبلت شباكه 22 هدفا وحافظ عليها خلال 5 مباريات.

ويحتل أستون فيلا المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

فيما يحتل برينتفورد المركز الثامن في جدول تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة.