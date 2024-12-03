دوري المحترفين - بلدية المحلة يعلن قبول استقالة إبراهيم صلاح

أعلن نادي بلدية المحلة قبول استقالة إبراهيم صلاح من منصبه كمدير فني للفريق.

ويتواجد بلدية المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من تسع مباريات خاضهم في دوري المحترفين.

وجاء بيان نادي بلدية المحلة كالآتي:

"يعلن نادي بلدية المحلة قبول اعتذار إبراهيم صلاح عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق".

"ويؤكد إبراهيم صلاح أنه كان شرفا كبيرا له قيادة بلدية المحلة خلال الفترة الماضية والعمل مع مجموعة مميزة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري".

"وسيظل إبراهيم صلاح داعما للفريق في مسيرته المقبلة".

"وتوجه مصطفى الشامي رئيس النادي بالشكر لإبراهيم صلاح وجهازه المعاون على المجهود الذي لم يدخروه طوال الفترة الماضية".

وكان بلدية المحلة قد تعادل سلبيا بدون أهداف أمام المنصورة متذيل الترتيب في دوري المحترفين.

ويلعب بلدية المحلة مباراته المقبلة أمام راية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من دوري المحترفين.