بعد قرار المحكمة الرياضية.. الإسماعيلي يعلن نجاحه في تخفيض عقوبة بن خماسة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - محمد بن خماسة

نجح الإسماعيلي في تخفيض عقوبة الجزائري محمد بن خماسة بعد قرار من المحكمة الرياضية "كاس".

محمد بن خماسة

النادي : مولودية الجزائر

الإسماعيلي

وتم تخفيض عقوبة بن خماسة لتصبح 373 ألف دولار بدلا من مليون و900 ألف دولار.

وكشف نادي الإسماعيلي عن إصدار المحكمة الرياضية "كاس"، قرارا نهائيا في الاستئناف المقدم من المحامي السويسري ألكسندر روفنين ممثلا عن نادي الإسماعيلي.

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وكان ذلك ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائري بن خماسة بمنحه مبلغ يقارب من مليون و900 ألف دولار.

وقررت المحكمة الرياضية تسديد نادي الإسماعيلي لبن خماسة مبلغ 373 ألف دولار فقط لا غير.

وكان الإسماعيلي قد استأنف في 19 سبتمبر 2023 ضد القرار الصادر من غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتاريخ 20 يوليو 2023.

وبذلك ينجح الدراويش في تخفيض العقوبة من مليون و900 ألف دولار إلى 373 ألف فقط.

وانضم بن خماسة في صفقة انتقال حر لصفوف الإسماعيلي موسم 2022-21 وشارك في 8 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري عقب أربع جولات.

وجمع الدراويش 4 نقاط حتى الآن من انتصار على بتروجت وتعادل مع غزل المحلة.

الإسماعيلي محمد بن خماسة
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