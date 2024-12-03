عضو مجلس إدارة الأهلي يقضي معايشة في ريال مدريد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 20:36

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي موافقة ريال مدريد على قضاء محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الفريق الأحمر لفترة معايشة بالنادي الإسباني.

وسيقضي محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي فترة معايشة بنادي ريال مدريد لمدة أسبوع.

وأوضح الأهلي أن الزيارة ستتضمن ورش عمل واجتماعات متنوعة مع مديري ومسؤولي القطاعات المختلفة بالنادي ومنها قطاع الناشئين والأكاديميات والإعلام والتسويق والرعاية وإدارة المباريات.

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قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏سراج الدین يقضي معايشة في ريال مدرید تعزيزاً لرؤية مجلس إدارة النادي ،الأهلي، برئاسة كابتن محمود ،الخطيب بالاهتمام بملف التعاون الخارجي مع الأندية والؤسسات ،العالمية وفي إطار التعاون والعلاقات الطيبة بين الأهلي ونادي ريال مدريد الإسباني، رحب نادي الريال بقضاء فترة معايشة للمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة ،الأهلي وأحد خريجي برنامج ماچستیر الإدارة الرياضية عام 2016 بجامعة ريال مدريد لفترة معايشة لمدة ..أسبوع.. تتضمن الزيارة ورش عمل واجتماعات متنوعة مع مديري ومسؤولي القطاعات المختلفة بالنادي ومنها قطاع الناشئين والأكاديميات والإعلام والتسويق والرعاية وإدارة المباريات. nd latand etisalatand FABMISR HELIX Larton LMARASEM @GLC PROMETEON ANADA‏'‏‏

وقال الأهلي في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تعزيزا لرؤية مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بالاهتمام بملف التعاون الخارجي مع الأندية والمؤسسات العالمية، وفي إطار التعاون والعلاقات الطيبة بين الأهلي ونادي ريال مدريد الإسباني، رحب نادي ريال مدريد بقضاء فترة معايشة لمحمد سراج الدین عضو مجلس إدارة الأهلي، وأحد خريجي برنامج ماجستير الإدارة الرياضية عام 2016 بجامعة ريال مدريد لفترة معايشة لمدة أسبوع".

وأضاف " تتضمن الزيارة ورش عمل واجتماعات متنوعة مع مديري ومسؤولي القطاعات المختلفة بالنادي ومنها قطاع الناشئين والأكاديميات والإعلام والتسويق والرعاية وإدارة المباريات".

سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كان المحاضر العربي والإفريقي الوحيد بماجستير الإدارة الرياضية من جامعة "لا ليجا" الذي أقيم بمقر رابطة الدوري الإسباني في العاصمة مدريد في يوليو 2022.

ريال مدريد الأهلي
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