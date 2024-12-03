تقرير: الهلال يضحي بـ كوليبالي من أجل نيمار

يستعد نادي الهلال السعودي لإفساح الطريق أمام قيد نيمار في القائمة المحلية للفريق.

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وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن الهلال السعودي يستعد للتخلي عن مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي من أجل قيد نيمار.

وأضافت الصحيفة أن العلاقة بين الهلال وكوليبالي الآن أصبحت متوترة ويبحث النادي عن إعارة كوليبالي أو بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي حالة رحيل كوليبالي عن الهلال سيكون من المتاح قيد نيمار في قائمة الفريق المحلية، وذلك بعد قيده بشكل طبيعي في قائمة آسيا.

واتخذ الهلال قرارا بالإبقاء على نيمار وعدم التخلي عنه مثلما كانت تشير التقارير الصحفية في الفترة السابقة بعد إصابة النجم البرازيلي.

وانضك وكوليبالي لصفوف تشيلسي في عام 2022 قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

ولكن بعد فترة قصيرة تراجع مستواه لينتقل إلى الهلال السعودي.