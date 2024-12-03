دوري المحترفين – المقاولون العرب يخطف الصدارة.. و7 انتصارات في الجولة العاشرة

اختتمت منافسات مباريات الجولة العاشرة ضمن مسابقة دوري المحترفين.

وانفرد المقاولون العرب بصدارة ترتيب دوري المحترفين بعدما استغل تعثر وادي دجلة الذي تعادل مع المصرية للاتصالات.

وشهدت مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين 7 انتصارات فيما انتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل.

وجاءت مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين كالتالي:

طنطا 3-0 سبورتنج

انتصر طنطا بثلاثية دون رد، وسجل محمد حسام الهدف الأول من ركلة جزاء وأضاف أقطاي عبد الله ومحمد السيد الهدفين الثاني والثالث.

المنصورة 0-0 بلدية المحلة

انتهت مباراة المنصورة وبلدية المحلة بالتعادل السلبي بدون أهدف في المباراة التي استضافها استاد نبروه.

بروكسي 3-2 كهرباء الإسماعيلية

حقق بروكسي فوزا ثمينا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-2.

وسجل لبروكسي محمد جابر وأحمد فوزي (هدفين) فيما سجل للكهرباء أحمد كفتة (هدفين).

المقاولون العرب 2-0 أسوان

انتصر المقاولون العرب على أسوان بهدفين دون رد سجلهما فاروقا نور الدين من ركلة جزاء وعبد الرحمن أكمل.

وتم طرد محمود صلاح لاعب أسوان ليرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب.

وادي دجلة 0-0 المصرية للاتصالات

فقد نادي وادي دجلة نقطتين ثمينتين بعد التعادل السلبي مع المصرية للاتصالات.

أبو قير للأسمدة 1-2 القناة

عاد نادي القناة بالفوز من خارج ملعبه على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف.

سجل للقناة مصطفى سلطان ومودي شلاطة وسجل لأبو قير محمد مجدي.

لافيينا 2-3 الداخلية

انتصر الداخلية على لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأولى لأمير عزمي مجاهد في قيادة الفريق خلفا لعيد مرازيق ليرتفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة.

وسجل للداخلية متولي حافظ ومحمود صقر وعمر صلاح، فيما سجل نادي لافيينا هدفين من ركلتي جزاء عن طريق اديدامولا وحازم مرسي.

ديروط 1-3 منتخب السويس

حقق منتخب السويس الانتصار على ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف السويس، يوسف بيبو هدفين وعوض تهامي هدف وسجل لديروط محمود عجيب.

راية 0-0 بترول أسيوط

انتهت مباراة راية وبترول أسيوط بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الترسانة 1-0 السكة الحديد مودرن

فاز نادي الترسانة بهدف دون رد سجله أوجستن أوتو، فيما أهدر سعيد كمال ركلة جزاء للسكة الحديد.

وجاء ترتيب دوري المحترفين كالتالي: