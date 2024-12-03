دوري المحترفين – المقاولون العرب يخطف الصدارة.. و7 انتصارات في الجولة العاشرة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 19:55

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

اختتمت منافسات مباريات الجولة العاشرة ضمن مسابقة دوري المحترفين.

وانفرد المقاولون العرب بصدارة ترتيب دوري المحترفين بعدما استغل تعثر وادي دجلة الذي تعادل مع المصرية للاتصالات.

وشهدت مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين 7 انتصارات فيما انتهت 3 مباريات بنتيجة التعادل.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – الترسانة ينتصر على السكة الحديد مودرن ويقلص الفارق مع المصرية للاتصالات دوري المحترفين - المقاولون يفوز على أسوان.. وأمير عزمي يقود الداخلية للانتصار دوري المحترفين - ريمونتادا بروكسي أمام كهرباء الإسماعيلية.. وفوز طنطا

وجاءت مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين كالتالي:

طنطا 3-0 سبورتنج

انتصر طنطا بثلاثية دون رد، وسجل محمد حسام الهدف الأول من ركلة جزاء وأضاف أقطاي عبد الله ومحمد السيد الهدفين الثاني والثالث.

المنصورة 0-0 بلدية المحلة

انتهت مباراة المنصورة وبلدية المحلة بالتعادل السلبي بدون أهدف في المباراة التي استضافها استاد نبروه.

بروكسي 3-2 كهرباء الإسماعيلية

حقق بروكسي فوزا ثمينا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-2.

وسجل لبروكسي محمد جابر وأحمد فوزي (هدفين) فيما سجل للكهرباء أحمد كفتة (هدفين).

المقاولون العرب 2-0 أسوان

انتصر المقاولون العرب على أسوان بهدفين دون رد سجلهما فاروقا نور الدين من ركلة جزاء وعبد الرحمن أكمل.

وتم طرد محمود صلاح لاعب أسوان ليرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب.

وادي دجلة 0-0 المصرية للاتصالات

فقد نادي وادي دجلة نقطتين ثمينتين بعد التعادل السلبي مع المصرية للاتصالات.

أبو قير للأسمدة 1-2 القناة

عاد نادي القناة بالفوز من خارج ملعبه على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف.

سجل للقناة مصطفى سلطان ومودي شلاطة وسجل لأبو قير محمد مجدي.

لافيينا 2-3 الداخلية

انتصر الداخلية على لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأولى لأمير عزمي مجاهد في قيادة الفريق خلفا لعيد مرازيق ليرتفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة.

وسجل للداخلية متولي حافظ ومحمود صقر وعمر صلاح، فيما سجل نادي لافيينا هدفين من ركلتي جزاء عن طريق اديدامولا وحازم مرسي.

ديروط 1-3 منتخب السويس

حقق منتخب السويس الانتصار على ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف السويس، يوسف بيبو هدفين وعوض تهامي هدف وسجل لديروط محمود عجيب.

راية 0-0 بترول أسيوط

انتهت مباراة راية وبترول أسيوط بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الترسانة 1-0 السكة الحديد مودرن

فاز نادي الترسانة بهدف دون رد سجله أوجستن أوتو، فيما أهدر سعيد كمال ركلة جزاء للسكة الحديد.

وجاء ترتيب دوري المحترفين كالتالي:

قد تكون صورة ‏نص‏

المقاولون العرب دوري المحترفين
نرشح لكم
المندوه يشرح لـ في الجول أسباب الزيادة الكبيرة في عقود لاعبي الزمالك.. وبند الإكراميات الرجاء يجهز الزمالك لمواجهة إنييمبا أبرزهم برشلونة ب ونادي فرنسي.. تقرير: اهتمام أوروبي بنجمي أورلاندو بايرتس منافس الأهلي – مدرب بلوزداد يرفض الهجوم على إسلام سليماني غزل المحلة يقبل استقالة أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة: تفاجئنا باستقالة أحمد عيد.. والبديل الأقرب أحمد رفاعي يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك دوري المحترفين – الترسانة ينتصر على السكة الحديد مودرن ويقلص الفارق مع المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
تقرير: الهلال يضحي بـ كوليبالي من أجل نيمار 31 دقيقة | آسيا
دوري المحترفين – المقاولون العرب يخطف الصدارة.. و7 انتصارات في الجولة العاشرة 34 دقيقة | الكرة المصرية
المندوه يشرح لـ في الجول أسباب الزيادة الكبيرة في عقود لاعبي الزمالك.. وبند الإكراميات 43 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني – مايوركا (0)-(1) برشلونة.. جوووول فيران توريس ساعة | الدوري الإسباني
رفع الأثقال - بسبب استبعاد من بطولة العالم.. استغاثة إسلام معداوي لوزير الرياضة ساعة | رياضات أخرى
الرجاء يجهز الزمالك لمواجهة إنييمبا ساعة | الكرة الإفريقية
أبرزهم برشلونة ب ونادي فرنسي.. تقرير: اهتمام أوروبي بنجمي أورلاندو بايرتس ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - خطوة نحم حلم المونديال.. سيدات مصر تهزمن كاب فيردي والتأهل لربع النهائي ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران