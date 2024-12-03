المندوه يشرح لـ في الجول أسباب الزيادة الكبيرة في عقود لاعبي الزمالك.. وبند الإكراميات

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أسباب الزيادة الكبيرة في مصروفات كرة القدم عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024.

وأوضح المندوه في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "ميزانية الموسم السابق 2022 - 2023 كانت مبنية على معادلات حسابية خاطئة، والتي رفضتها الجمعية العمومية".

وقدرت إجمالي مصروفات كرة القدم 2022 - 2023 في الميزانية بـ351.996.442 مليون، فيما بلغت في ميزانية هذا العام 742.961.464 مليون.

وسرد أمين صندوق الزمالك "هناك فارق بين المستحق والنقدي، المستحق هو إجمالي المبالغ التي من المقرر أن يدفعها نادي الزمالك في الميزانية، أما النقدي فهو ما دفعه الزمالك بالفعل، فإذا استحق لاعب مليون جنيه فليس شرطا أن يكون تقاضاهم بالفعل، والنقدي هو ما حصل عليه اللاعب وتقاضاه فعليا"

وأضاف "إجمالي الأرقام الموجودة في حساب الإيرادات والمصروفات لنادي الزمالك هي التكاليف المستحقة وليس التي تم دفعها نقدًا، وبالتالي ليس شرطا أن كافة الأرقام المذكورة في الميزانية تم دفعها".

وأكمل "اللاعبون كان لهم مستحقاتهم متأخرة عن الموسم الماضي وحصلوا عليها كاملة، باستثناء بعض اللاعبين الأجانب فقط يتبقى لهم مستحقات مثل سيف الدين الجزيري، وسامسون أكينيولا".

وبلغت عقود ومرتبات اللاعبين في ميزانية العام المالي 2023 - 2024 500.216.872 مليون جنيه، بزيادة تخطت 100 % عن العام الماضي 2022 - 2023 والتي بلغت 238.269.284 مليون جنيه.

وأشار "سيتم توضيح كافة التفاصيل في تقرير مراقب الحسابات الذي سيتم نشره لاحقا وسيتضمن كافة التفاصيل، وما تم دفعه نقدا وما هو مستحق على النادي".

أما عن بند "إكراميات ونثريات متنوعة" والتي قدرت فيه المصروفات بـ943.174، علق المندوه: "الإكراميات هي واقع ومتضمن في كافة ميزانيات المؤسسات في مصر، وهي ليست رشوة، البعض يضعها تحت بند مصروفات أخرى".

وجاءت ميزانية الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 كالتالي:

إجمالي الإيرادات: 422,243,179 مليون جنيه.

إجمالي المصروفات: 742,961,464 مليون جنيه.

العجز 376,292,047 مليون جنيه.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة الميزانية خلال الجمعية العمومية والمنتظر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وخلال تلك الفترة توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

وفاز الزمالك في 3 مباريات من أصل 4 خاضها بالدوري المصري في الموسم الحالي، كما استهل مشواره في كأس الكونفدرالية بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي.

وقضى مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب عامه الأول في إدارة النادي.