انتهت الدوري الإسباني – مايوركا (1)-(5) برشلونة.. فوز البارسا

فليك: كنت أريد إراحة رافينيا مع ليفاندوفسكي.. وبرشلونة احتاج للفوز على مايوركا

برشلونة يستعيد الانتصارات في الدوري بخماسية أمام مايوركا

تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي على الدكة أمام مايوركا

قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب فينيسيوس في مواجهة بلباو

مؤتمر أنشيلوتي: تشواميني جاهز للمشاركة ضد بلباو.. وأسينسيو أصبح من أفراد الفريق الأول

قائمة برشلونة - عودة كاسادو.. وجاهزية أولمو وبالدي لمواجهة مايوركا

ماركا: تشواميني يعود إلى تدريبات ريال مدريد.. وموقفه من مواجهة بلباو

بعد إصابته.. بيلينجهام يوضح موقفه من مواجهة بلباو