انتهت الدوري الإسباني – مايوركا (1)-(5) برشلونة.. فوز البارسا

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

فيران توريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي على الدكة أمام مايوركا

نهاية المباراة بفوز برشلونة 5-1

ق 83: جووووووول باو فيكتور والخامس

ق 78: جووووول الرابع دي يونج

ق 74: جوووووول الثالث رافينيا

ق 56: جوووووول الثاني رافينيا

ق 55: ركلة جزااااء يحصل عليها لامين يامال

ق 53: الحارس يتألق أمام رافينيا من ركلة حرة مباشرة

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 45+2: انفراد ضائع من رافينيا

ق 43: جووووول التعادل

ق 12: جووووووول فيران توريس

انطلاق المباراة

برشلونة الدوري الإسباني ريال مايوركا
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