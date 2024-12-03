انتهت الدوري الإسباني – مايوركا (1)-(5) برشلونة.. فوز البارسا
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة 5-1
ق 83: جووووووول باو فيكتور والخامس
ق 78: جووووول الرابع دي يونج
ق 74: جوووووول الثالث رافينيا
ق 56: جوووووول الثاني رافينيا
ق 55: ركلة جزااااء يحصل عليها لامين يامال
ق 53: الحارس يتألق أمام رافينيا من ركلة حرة مباشرة
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 45+2: انفراد ضائع من رافينيا
ق 43: جووووول التعادل
ق 12: جووووووول فيران توريس
انطلاق المباراة
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