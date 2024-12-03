رفع الأثقال - بسبب استبعاد من بطولة العالم.. استغاثة إسلام معداوي لوزير الرياضة

تقدم إسلام معداوي لاعب رفع الأثقال باستغاثة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسبب بطولة العالم المقامة حاليا في البحرين.

وأبدى معداوي اندهاشه بعد استبعاده من بطولة العالم رغم إبلاغه في البداية بالسفر.

ووجه معداوي رسالة عبر صفحته على فيسبوك قائلا:

"استغاثة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تم إبلاغي من اتحاد رفع الأثقال باستبعادي من بطولة العالم المقامة حاليا في البحرين".

"لا أعلم معنى أنني بعيد، بالرغم أنني مثلي مثل زملائي، وبعد تعب أربعة أشهر مصاريف تخسيس وفي النهاية أبلغوني قبل السفر بخمسة أيام أنني مستبعد".

"ويأتي ذلك رغم استخراج تأشيرة البحرين لي، فلماذا تم استخراجها، ولماذا لم يتم إبلاغي بعدم السفر منذ شهر، أتمنى توضيح الأمر لي".

وتستضيف مدينة المنامة البحرينية منافسات بطولة العالم في الفترة من 4 إلى 14 ديسمبر الجاري.

وتشارك البعثة المصرية بستة لاعبين وهم 2 على مستوى السيدات و 4 بمنافسات الرجال.

وبين أبرز المشاركين سارة سمير صاحبة فضية أولمبياد باريس الأخيرة.