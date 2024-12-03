كرة يد - خطوة نحم حلم المونديال.. سيدات مصر تهزمن كاب فيردي والتأهل لربع النهائي

اقترب منتخب سيدات مصر لكرة اليد خطوة جديدة نحو حلم التأهل لكأس العالم 2025.

ولم يسبق لمنتخب سيدات مصر التواجد في كأس العالم طوال تاريخه.

وتغلبت منتخب سيدات مصر على كاب فيردي في ختام دور المجموعات لأمم إفريقيا بنتيجة 27-24.

وحصدت مريم عمر لاعبة منتخب مصر على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وغابت مروة عيد قائدة المنتخب للمباراة الثالثة على التوالي بسبب إصابة في الظهر، ويتم تجهيزها لخوض منافسات ربع النهائي.

وينتظر منتخب سيدات مصر ثالث المجموعة الثانية لمواجهته في ربع النهائي.

والأقرب حتى الآن هو مواجهة الكونغو الديمقراطية صاحب الأرض، إلا في حال حدوث مفاجأة والفوز على أنجولا.

وحسم منتخب سيدات مصر المركز الثاني برصيد 8 نقاط بالتساوي مع الكونغو والسنغال، لكن أفضلية فارق الأهداف بين الفرق الثلاثة حسمت تصدر الكونغو.

ويتصدر منتخب الكونغو بعد مفاجأة انتصاره على السنغال وبفارق +4 أهداف، بينما منتخب مصر تغلب على الكونغو ويمتلك -1 من فارق الأهداف، بينما السنغال حققت الفوز على مصر وتمتلك -3 من فارق الأهداف.

ويتواجد منتخب سيدات مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2022 في السنغال.