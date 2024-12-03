منافس الأهلي – مدرب بلوزداد يرفض الهجوم على إسلام سليماني

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

إسلام سليماني - الجزائر

دافع عز الدين رحيم المدرب المساعد لنادي شباب بلوزداد الجزائري عن لاعب الفريق المهاجم المخضرم إسلام سليماني.

وانضم سليماني لصفوف بلوزداد بداية الموسم الجاري بعد عدة تجارب مع سبورتنج لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي.

وقال مدرب بلوزداد في مؤتمر صحفي: "سليماني غني عن التعريف، لكن تأقلمه مع البطولة الجزائرية بعد غيابه عنها لفترة طويلة كان صعبا عليه نوعا ما".

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وأضاف "سليماني يقوم بواجبه في الفريق، ويحفز زملائه، ومستواه يرتفع باستعادة الفريق لمستواه الحقيقي. نتمنى أن يستعيد سليماني، مستواه الذي عرفناه عليه".

سليماني شارك مع شباب بلوزداد في 9 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل 3 أهداف خلالهم.

ويقع شباب بلوزداد في المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا التي تضم كل من الأهلي المصري وأورلاندو الجنوب إفريقي واستاد أبيدجان الإيفواري.

ويحل الأهلي ضيفا على أورلاندو عصر يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري بعدما فاز على استاد أبيدجان بالجولة الأولى 4-2.

فيما يلعب شباب بلوزداد ضد استاد أبيدجان في اليوم ذاته ضمن الجولة الثانية بعدما خسر بهدفين مقابل هدف على يد أولارندو في الجولة الأولى.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد يوم 22 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة.

ويقام اللقاء الذي كان مقررا له يوم 13 وتم تأجيله إلى 22 بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتينينتال، في تمام السادسة مساء.

الأهلي إسلام سليماني شباب بلوزداد
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