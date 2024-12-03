تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي على الدكة أمام مايوركا

يجلس روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة ريال مايوركا في الدوري.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

ويلعب برشلونة ضد مايوركا في الجولة 19 من الدوري الإسباني في المباراة التي تقام على ملعب إيبيروستار.

وجاء تشكيل برشلونة الذي يعتمد عليه هانز فليك كالآتي:

المرمى: إيناكي بينا

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إينيجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي

الوسط: بيدري – داني أولمو – مارك كاسادو

الهجوم: رافينيا – فيران توريس – لامين يامال

ولم يحقق برشلونة الفوز في آخر 3 مباريات له في الدوري الإسباني، بعدما خسر أمام لاس بالماس وريال سوسيداد، وتعادل مع سيلتا فيجو.

ويحتل برشلونة المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، ويأتي ريال مايوركا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.