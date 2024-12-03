الأهلي في التصنيف الثالث وميسي في الافتتاح.. فيفا يعلن مستويات قرعة كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 18:36

كتب : FilGoal

فرق كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قواعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويقع الأهلي ضمن فرق التصنيف الثالث قبل إجراء القرعة.

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وكشف فيفا عن بعض القواعد الخاصة بالقرعة ومنها أن فريق إنتر ميامي بقيادة نجمه ليونيل ميسي سيلعب مباراة الافتتاح للبطولة.

وجاءت أهم القواعد قبل القرعة كالآتي:

لا يمكن لأي مجموعة أن تضم أكثر من فريق من نفس الاتحاد القاري باستثناء أوروبا

سيتم وضع فريقي إنتر ميامي وسياتل بشكل تلقائي في التصنيف الرابع للمجموعتين الأولى والثانية، وسيلعب إنتر ميامي المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب هارد رود في ميامي

وبناء على قواعد القرعة ومع تواجد فريقي بوتافوجو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، سيتجنب فريقا أمريكا الجنوبية التواجد مع كل من رباعي أمريكا الجنوبية من التصنيف الأول وسيتواجد كل منهما مع فريق من الرباعي الأوروبي.

وبذلك سيتجنب الأهلي فريقين من أوروبا بالتصنيف الأول وسيكون متاحا له إما رباعي أمريكا الجنوبية أو الثنائي المتبقي من أوروبا للوقوع مع أحدهم.

أما تصنيف مستويات الفرق جاء كالآتي:

التصنيف الأول:

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني:

تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث:

الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع:

أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتقام القرعة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في أمريكا يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

واعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم حضور قرعة كأس العالم للأندية المقرر لها يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الأهلي عن عدم سفر الخطيب بناء على توجيهات الطبيب المعالج له، بعد تعرضه لوعكة صحية في الآونة الأخيرة.

ويطير خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي إلى الولايات المتحدة لحضور القرعة ممثلا عن النادي الأحمر.

الأهلي كأس العالم للأندية ميسي إنتر ميامي
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