دونيس يحسم مصير شريف أمام الاتفاق

ينتظر المهاجم المصري محمد شريف قرار اليوناني جورجيوس دونيس بشأن المشاركة أمام الاتفاق.

محمد شريف النادي : الخليج الخليج

ويلعب الخليج ضد الاتفاق يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن دونيس سيحسم القرار النهائي بشأن عودة شريف للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل.

وكانت الصحيفة ذاتها قد أشارت إلى عودة شريف للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

وعانى شريف من إصابة بتمزق في عضلة الفخذ منذ مباراة فريقه ضد الشباب في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وكشف حسين الدبيس مدير الخليج عن حقيقة مفاوضات الزمالك والأهلي للعودة إلى الدوري المصري بعد نهاية عقده.

وقال الدبيس في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر في وقت سابق: "إصابة شريف كانت صعبة إلى حد ما ولكنه دخل مع الفريق الآن في التدريبات".

وأضاف "يحتاج شريف لرفع مستوى اللياقة، ولكن التوقف الدولي قبل بطولة الخليج قريب للغاية".

وأوضح "لذلك كان الرأي ألا يشارك في المباراتين قبل التوقف حتى ينضم إلينا في المعسكر ويتم تجهيزه بشكل أفضل حتى يستمر معنا حتى نهاية الموسم".

وكشف "تجديد عقد شريف يعتمد على ما سيقدمه في بقية الموسم، والرأي للمدرب. سندرس الوضع في نهاية الموسم وبناء على قرار المدرب سنحدد مستقبله".

أما عن مفاوضات الأهلي والزمالك قال: "محمد شريف لاعب محترف ولا يمكنه الدخول في مفاوضات أثناء سريان عقده. وكيله هو من يدير هذه الأمور".

وواصل "الوكيل لديه عروض أخرى، وفي بداية الموسم أتانا عرض تركي وعرض إماراتي ولكننا رفضنا لأننا بحاجة له".

وينتهي تعاقد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الحالي.