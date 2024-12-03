غزل المحلة يقبل استقالة أحمد عيد عبد الملك

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 17:51

كتب : رضا السنباطي

أحمد عيد عبد الملك - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة قبول استقالة أحمد عيد عبد الملك من منصبه كمدير فني للفريق.

وجاءت الاستقالة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري المصري.

وكشف غزل المحلة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن قبول اعتذار أحمد عيد عبد الملك عن عدم الاستمرار في معمة المدير الفني للفريق.

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قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏Media Center عزلالحة #We_Are_Mahalla Ren المحلة يقبل اعتذار الكابتن أحمد عيد News B غزل ويتوجه جه بالشكر له ولجهازه المعاون قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل قبول الإعتذار الذي قدمه الكابتن أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرا في مهام عمله كمديراً فنياً لنادي غزل المحلة وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر للكابتن أحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة‏'‏‏

وكان أحمد عيد قد كتب عبر حسابه على فسبوك: "شكرا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرا وليد خليل علي الدعم غير المحدود لي بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام ".

وتابع "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة في القادم إن شاء، قدمنا كل ما في مقدرتنا لكي نرفع من شأن النادي وتعبنا في تكوين فريق جيد وفي النهاية التوفيق لم يحالفنا منذ صعودنا للدوري الممتاز بين الكبار وهو مكان النادي الطبيعي".

وأضاف "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وسأظل دائما داعما لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وبالتوفيق للجميع".

وحصل غزل المحلة على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.

غزل المحلة أحمد عيد عبد الملك
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