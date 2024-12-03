غزل المحلة: تفاجئنا باستقالة أحمد عيد.. والبديل الأقرب

كشف صابر عيد المتحدث الرسمي باسم نادي غزل المحلة عن تفاجئه باستقالة أحمد عيد.

وتقدم أحمد عيد عبد الملك باعتذار عن عدم استمراره في منصبه مع غزل المحلة.

وكشف صابر عيد المتحدث الرسمي باسم نادي غزل المحلة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "تفاجئت صباحا باستقالة أحمد عيد فجرا على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح صابر عيد "الأمور كانت تسير بصورة طبيعية حتى قبل مباراة الزمالك والطرد المبكر صعب الامور كثيرا خلال اللقاء".

وأضاف "أحمد عيد من الشخصيات المحترمة جدا، وسيتم دراسة الأمر بعد صدور القرار الرسمي".

وواصل "كنا أفضل من طلائع الجيش والأقرب للفوز، لكن هذه هي كرة القدم".

وشدد "أرى أن الوضع طبيعي حتى الآن جمعنا 4 نقاط وإن شاء الله الاداء يتطور للأفضل".

واختتم صابر عيد تصريحاته "كل الأمور واردة، سيتم مناقشة المدرب البديل سواء من أبناء المحلة أو خارجها، لكن ننتظر قرار مجلس الإدارة أولا".

وجمع غزل المحلة 4 نقاط عقب مرور أربع جولات ويتواجد في المركز الثالث عشر.

وحقق المحلة الفوز على فريق الجونة، بينما خسر أمام كل من الزمالك وطلائع الجيش وتعادل في الجولة الافتتاحية مع الإسماعيلي.