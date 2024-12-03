أحمد رفاعي يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك

أعلن أحمد رفاعي مدافع الزمالك الشاب تجديد تعاقده مع الزمالك.

أحمد رفاعي النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب رفاعي في مركز الدفاع ويبلغ من العرم 21 عاما.

وخاض رفاعي مباراتين مع الفريق الأول للزمالك في الدوري المصري من قبل آخرهم الموسم الماضي ضد المقاولون العرب في يوليو الماضي.

وكتب رفاعي عبر حسابه الرسمي: "الحمد لله هذا من فضل ربي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، 13 عاما داخل جدران نادي الزمالك والمسيرة مستمرة".

وتابع "أعلن التجديد لبيتي والمكان الذي تربيت فيه، أشكر مجلس الإدارة وعلى رأسه حسين لبيب رئيس النادي الذي أشكره وله الفضل على تجديد الثقة ودعمه لي".

وأضاف "أشكر جمهور الزمالك العظيم والحبيب والمعشوق الأول والداعم دائما".

وشدد "أعدكم ببذل قصارى جهدي ولن أبخل بنقطة عرق من أجل نادي الزمالك ومن أجلكم وأكون عند حسن ظنكم، والقادم أفضل إن شاء الله".

وعلم FilGoal.com أن أحمد رفاعي قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة 5 سنوات مقبلة.

وتم تصعيد أحمد رفاعي للفريق الأول وخاض أول مباراة في أغسطس 2022 تحت قيادة جوسفالدو فيريرا.