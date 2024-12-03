دوري المحترفين – الترسانة ينتصر على السكة الحديد مودرن ويقلص الفارق مع المصرية للاتصالات

حقق الترسانة الانتصار على منافسه السكة الحديد مودرن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

وسجل أوجوستين أوتو هدف الترسانة الوحيد.

ويعاني الترسانة من تذبذب في النتائج إذ في المباريات الـ5 الأخيرة فاز في مباراتين وخسر في 3.

أما السكة الحديد مودرن في اللقاءات الـ5 الأخيرة لم يحقق الفوز مطلقا بخسارته 3 مرات وتعادله مرتين.

وأهدر السكة الحديد مودرن ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما تم تسديدها في العارضة.

العارضة تمنع الهدف .. لاعب السكة الحديد يهدر ركلة جزاء 🔥 pic.twitter.com/WkOgNGgkuB — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 3, 2024

وأحرز أوتو هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد عرضية أرضية ثم سدد الكرة مباشرة في المرمى.

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جوووووول 💥 أوتو يسجل الهدف الأول للترسانة في مرمى السكة الحديد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول 🔥⚽️ pic.twitter.com/q81mLC4OcW — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 3, 2024

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الترسانة للنقطة 16 في المركز الثامن بالتساوي مع بروكسي والقنال وكهرباء الإسماعيلية.

وقلص الشواكيش الفارق مع المصرية للاتصالات صاحب المركز الثالث، إذ أصبح الفارق 3 نقاط فقط.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد السكة الحديد مودرن عند النقطة التاسعة في المركز 15.