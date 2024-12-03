دوري المحترفين – الترسانة ينتصر على السكة الحديد مودرن ويقلص الفارق مع المصرية للاتصالات

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

الترسانة - منتخب السويس - أوجستين أوتو

حقق الترسانة الانتصار على منافسه السكة الحديد مودرن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري المحترفين المصري.

وسجل أوجوستين أوتو هدف الترسانة الوحيد.

ويعاني الترسانة من تذبذب في النتائج إذ في المباريات الـ5 الأخيرة فاز في مباراتين وخسر في 3.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - المقاولون يفوز على أسوان.. وأمير عزمي يقود الداخلية للانتصار دوري المحترفين - ريمونتادا بروكسي أمام كهرباء الإسماعيلية.. وفوز طنطا دوري المحترفين - حسام عبد العال يضع شرطا للعودة لتدريب أسوان بسبب مباراة الأهلي والبنك.. تأجيل موعد مباراة دجلة مع وي في دوري المحترفين

أما السكة الحديد مودرن في اللقاءات الـ5 الأخيرة لم يحقق الفوز مطلقا بخسارته 3 مرات وتعادله مرتين.

وأهدر السكة الحديد مودرن ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما تم تسديدها في العارضة.

وأحرز أوتو هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد عرضية أرضية ثم سدد الكرة مباشرة في المرمى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الترسانة للنقطة 16 في المركز الثامن بالتساوي مع بروكسي والقنال وكهرباء الإسماعيلية.

وقلص الشواكيش الفارق مع المصرية للاتصالات صاحب المركز الثالث، إذ أصبح الفارق 3 نقاط فقط.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد السكة الحديد مودرن عند النقطة التاسعة في المركز 15.

الترسانة دوري المحترفين السكة الحديد مودرن أوجستين أوتو
نرشح لكم
دوري المحترفين – المقاولون العرب يخطف الصدارة.. و7 انتصارات في الجولة العاشرة المندوه يشرح لـ في الجول أسباب الزيادة الكبيرة في عقود لاعبي الزمالك.. وبند الإكراميات الرجاء يجهز الزمالك لمواجهة إنييمبا أبرزهم برشلونة ب ونادي فرنسي.. تقرير: اهتمام أوروبي بنجمي أورلاندو بايرتس منافس الأهلي – مدرب بلوزداد يرفض الهجوم على إسلام سليماني غزل المحلة يقبل استقالة أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة: تفاجئنا باستقالة أحمد عيد.. والبديل الأقرب أحمد رفاعي يعلن تجديد تعاقده مع الزمالك
أخر الأخبار
تقرير: الهلال يضحي بـ كوليبالي من أجل نيمار 31 دقيقة | آسيا
دوري المحترفين – المقاولون العرب يخطف الصدارة.. و7 انتصارات في الجولة العاشرة 34 دقيقة | الكرة المصرية
المندوه يشرح لـ في الجول أسباب الزيادة الكبيرة في عقود لاعبي الزمالك.. وبند الإكراميات 43 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإسباني – مايوركا (0)-(1) برشلونة.. جوووول فيران توريس ساعة | الدوري الإسباني
رفع الأثقال - بسبب استبعاد من بطولة العالم.. استغاثة إسلام معداوي لوزير الرياضة ساعة | رياضات أخرى
الرجاء يجهز الزمالك لمواجهة إنييمبا ساعة | الكرة الإفريقية
أبرزهم برشلونة ب ونادي فرنسي.. تقرير: اهتمام أوروبي بنجمي أورلاندو بايرتس ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - خطوة نحم حلم المونديال.. سيدات مصر تهزمن كاب فيردي والتأهل لربع النهائي ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه 2 صلاح: هذه هي مباراتي الأخيرة ضد مانشستر سيتي مع ليفربول في أنفيلد حتى الآن 3 خبر في الجول – الأهلي في المستوى الثالث بقرعة كأس العالم للأندية 4 المرة الثالثة في 4 أشهر.. سر ظهور حراس الأهلي بـ "نظارات سوداء" في المران