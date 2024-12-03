تمهيدا لمناقشتها في الجمعية العمومية.. الزمالك يعلن ميزانية نشاط كرة القدم عن العام الماضي

أعلن نادي الزمالك ميزانية نشاط كرة القدم للفترة من يوليو 2023 حتى شهر يونيو من عام 2024.

وشهدت الميزانية عجزا كبيرا في الإيرادات عن المصروفات وصل إلى أكثر من 376 مليون جنيه.

وجاءت الميزانية بالكامل كالتالي:

إجمالي الإيرادات: 422,243,179 مليون جنيه.

إجمالي المصروفات: 742,961,464 مليون جنيه.

العجز 376,292,047.

ومن المنتظر أن يتم مناقشة الميزانية خلال الجمعية العمومية والمنتظر عقدها يوم الثلاثاء المقبل والموافق 10 ديسمبر الجاري.

وخلال تلك الفترة توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

وفاز الزمالك في 3 مباريات من أصل 4 خاضها بالدوري المصري في الموسم الحالي، كما استهل مشواره في كأس الكونفدرالية بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي.

وقضى مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب عامه الأول في إدارة النادي.