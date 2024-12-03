مؤتمر أرتيتا: ساكا أصبح ثابتا في مستواه ومقارنته بـ رونالدو.. وسباق يونايتد على لقب الدوري

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 16:31

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن بوكايو ساكا لاعب الفريق أصبح ثابتا في المستوى أكثر من المواسم الماضية وكذلك تحدث عن مقارنته بـ كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "أجرينا جلسة تدريبية وراقبنا بعض اللاعبين وأبقيناهم بعيدا عن إجراء تدريبات معينة، جابرييل ماجاليس وميكيل ميرينو وتوماس بارتي وريكاردو كالافيوري يريدون اللعب".

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وأضاف "مانشستر سيتي لديه القدرة على تغيير الفترة السيئة التي يمر بها ويعود للفوز أكثر من مباراة متتالية بمدى الجودة التي يتمتعون بها".

وأكمل "بوكايو ساكا يتحسن على مستوى الأرقام والإحصائيات، إنه يتطور كل موسم وأصبح ثابتا في مستواه أكثر فيمكنه التحسن، هو يريد المزيد".

وتابع "مقارنة ساكا بكريستيانو رونالدو؟ ربما الطريقة التي بدأ بها رونالدو مسيرته الكروية لم يتوقعها أحد في سنواته الأولى أنه يستطيع فعل ما قام به، اللعب لفريق لديه القدرة على السيطرة هو أمر مهم أيضا".

وواصل "أهم مميزات جورجينيو هي قدرته على تحسين الآخرين، أخبرته دائما أن يكون جاهزا لأن سيأتي وقت نحتاجه فيه، هو جاهز دائما".

وأنهى حديثه قائلا: "مانشستر يونايتد يستطيع الدخول في سباق الدوري؟ ما زلنا في وقت مبكر جدا من الموسم، أي فريق لديه القدرة على تحقيق الانتصارات المتتالية لديه فرصة، أعتقد أن كل شيء ممكن".

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بالتساوي مع تشيلسي الثالث.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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