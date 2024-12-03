بمشاركة الأهلي.. ديلي ميل تكشف عن التصنيف الكامل لقرعة كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن تصنيف الفرق المتوقع لقرعة كأس العالم للأندية.

وسيتواجد الأهلي بالتصنيف الثالث في القرعة كما كشف FilGoal.com منذ أيام قليلة.

ويحتوي التصنيف الأول على 4 فرق أوروبية و4 آخرين من أمريكا الجنوبية.

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وجاء التصنيف بالكامل كالتالي:

التصنيف الأول: مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني: تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث: الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع: أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتقام القرعة في مدينة ميامي بولاية فلوريدا في أمريكا يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

واعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن عدم حضور قرعة كأس العالم للأندية المقرر لها يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف الأهلي عن عدم سفر الخطيب بناء على توجيهات الطبيب المعالج له، بعد تعرضه لوعكة صحية في الآونة الأخيرة.

ويطير خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي إلى الولايات المتحدة لحضور القرعة ممثلا عن النادي الأحمر.

كأس العالم للأندية الاهلي
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