مؤتمر جوارديولا: بدون إصابات كنا سنكون قريبين من مستوانا.. وشرط للتدعيم في الشتاء

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن إذا لم يتعرض فريقه لإصابات كثيرة كان سيكون قريبا من مستواه الطبيعي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "جون ستونز سيغيب عن مباراة نوتينجهام، لكن من الممكن أن يعود الأسبوع المقبل، وكيفن دي بروين قريب من استعادة لياقته البدنية بشكل كامل".

وأضاف "إذا لم يحدث هذا الكم من الإصابات والفريق أصبح كاملا، كنا سنكون قريبين من مستوانا الموسم الماضي".

وواصل "في يناير سنتحدث داخليا بشأن التدعيمات الجديدة، لكن الأمر يعتمد على الوضع الذي سنكون عليه وقتها".

وتابع "إيدرسون هو الحارس الأول وستيفان أورتيجا الثاني بالنسبة لي، لكن ربما يبقى أورتيجا أساسيا".

وشدد "التفكير في التتويج بالدوري بعد النتائج الأخيرة سيكون خطأ كبيرا، نحن بحاجة للتغلب على فريق قريب منا، لسنا بعيدين عن المركز الثاني، لكن الأمر يتعلق بالثبات في المستوى".

وأنهى حديثه "المشجعون يعرفون ما فعله هؤلاء الرجال خلال العقد الماضي ويعلمون أننا بحاجة إلى الدعم، علينا فقط أن نلعب ونفكر في المباراة التالية، ولا أشعر بالأسف على نفسي".

ويظل مانشستر سيتي لـ7 مباريات دون تحقيق أي فوز في جميع البطولات.

وخسر سيتي 4 مباريات متتالية في الدوري ليكون أول حامل للقب ينهزم هذا العدد من اللقاءات المتتالية.

ويحتل سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يأتي نوتينجهام فورست في المركز السادس بـ22 نقطة.