الخليفي يكشف عن حقيقة رغبته في ضم صلاح لـ باريس سان جيرمان

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عن حقيقة رغبته في ضم محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال الخليفي لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "المفاوضات مع صلاح؟ هذا ليس صحيحا، إنه لاعب رائع ومذهل، لكن لم نستهدف ضمه أبدا".

وأتم "نعلم أن كل الأندية ترغب في ضمه، لكن هذه الشائعات بشأننا غير صحيحة".

وعبر صلاح من قبل في أكثر من مناسبة عن غضبه من النادي في أمر تجديد العقد ولمح كثيرا أنه سيرحل في نهاية الموسم الجاري.

ماذا قال صلاح؟

قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس عقب مواجهة مانشستر سيتي: "الجماهير كانت خلفنا منذ الدقيقة الأولى. أنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز بالمباراة، وكنا نعلم أن مانشستر السيتي سيهاجمنا".

وأضاف "نحن نتدرب جيدا، إذا كانت لدي الكرة في أحد الجانبين يكون موجودا في الجانب الآخر في كل مرة أملك فيها الكرة، إذا كانت هناك فرصة ويمكنني أن أعطيها لك، سأفعل ذلك".

وأكمل "أجواء أنفيلد خاصة جدا، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائما أن أسجل في أنفيلد ونفوز بالمباريات".

وأنهى حديثه قائلا: "بصراحة أمور العقد في ذهني، حتى الآن هذه أخر مباراة ألعبها ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة، أتمنى فقط الفوز بالدوري وثم سنرى ما سيحدث".

موافقة صلاح

أوضح موقع ذا أثلتيك في وقت سابق أن صلاح سيوافق على تجديد عقده مع ليفربول.

وأفاد الموقع أن الدولي المصري سيوافق على تجديد العقد لمدة موسم واحد فقط، وذلك لسياسة النادي في تجديد عقود اللاعبين المتقدمين سنيا.

وكشف الموقع أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 32 عاما يزداد غضبا من طريقة تعامل النادي مع المفاوضات.