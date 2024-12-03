قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب فينيسيوس في مواجهة بلباو

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 - 15:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستخوض مباراة أتلتيك بلباو غدا الأربعاء.

ويلتقي ريال مدريد مع بلباو على ملعب سان ماميس في مباراة مؤجلة مقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة أوريلين تشواميني بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

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بينما استمر غياب كل من فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا ودافيد ألابا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا – أندري لونين – سيرجيو ميستري.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي – راؤول أسينسيو – لورينزو أجوادو.

الوسط: جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

الهجوم: كيليان مبابي – رودريجو – إندريك – براهيم دياز – جونزالو جارسيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا.

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